2017. december 11.,
hétfő, Árpád napja

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„Ha kell, akkor jövök”

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2017. december 11., hétfő 21:58, frissítve: hétfő 21:59

Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint már megbánta, hogy a saját pártja miniszterelnökjelöltje lett, most mégis bejelentkezett a szocialistáknál. Vendégünk volt Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke.

 

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Karácsony GergelyEgyenesen

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