2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Gyorstalpaló

Hír TV

2017. december 13., szerda 22:20, frissítve: szerda 22:21

11 helyett másfél év alatt képeznének aneszteziológusokat, akkora a szakemberhiány a hazai kórházakban. Laikusoknak ez hajmeresztően hangzik, de mit szól hozzá a szakma? Megkérdeztük Csomós Ákost, az aneszteziológiai társaság elnökét.

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EgyenesenCsomós Ákos

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