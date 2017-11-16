2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Gyógyír

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2017. november 16., csütörtök 19:31, frissítve: csütörtök 23:10

Szolgálati lakással, autóval és motiváló díjazással hozná haza az elvándorolt háziorvosokat a Jobbik. Egyébként nemcsak a betöltetlen praxisokkal van baj, de a háziorvosok átlagos életkora is aggasztó. Vendégünk volt a Jobbik politikusa, Varga-Damm Andrea.

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Varga-Damm AndreaEgyenesen

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