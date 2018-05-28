2018. május 28.,
hétfő, Emil, Csanád napja

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Gyereknap

Hír TV

2018. május 28., hétfő 21:10

A nemzethalált vizionáló kormány a szólamok szintjén bármit megtenne, hogy emelkedjen a születésszám, mégsem a demográfiai sikerektől hangos a sajtó. Mitől lesz ismét szapora nép a magyar? Megkérdeztük Gyurkó Szilvia gyerekjogi szakértőt.

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