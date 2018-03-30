2018. március 30.,
péntek, Zalán napja

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„Gyémántfutár”

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2018. március 30., péntek 21:30, frissítve: péntek 21:48

Csak az Egyenesennek adott interjút Faidt Péter András, az a férfi, akiről néhány napja azt írta a Magyar Nemzet, hogy kulcsfigura lehet a Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. A hatóságok nyomoznak a férfi ellen, ki is hallgatnák, de azt állítják, hogy a házkutatás előtt az Egyesült Államokba szökött.

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