2018. január 9.,
kedd, Marcell napja

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Guruló milliárdok

Hír TV

2018. január 8., hétfő 22:05

Felháborodott az MSZP politikus, hogy a kormány az év végén milliárdokkal tömött ki határon túli egyházi szervezeteket. Ő mire költött volna? Vendégünk volt Korózs Lajos​.

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EgyenesenKorózs Lajos​

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