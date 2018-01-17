2018. január 18.,
csütörtök, Piroska napja

Gödörben a Momentum

Hír TV

2018. január 17., szerda 21:54, frissítve: szerda 22:02

​T​ávozó kommunikációs igazgatója szerint az alelnöknek, Soproni Tamásnak az egyetlen célja az, hogy legyőzze Fekete-Győr Andrást. Búcsúlevelében azt írta: a válságban szerepet játszik a két elnökségi tag, Orosz Anna és Soproni Tamás magánéleti viszonya is. Végleg széteshet a párt? Megkérdeztük a Momentum alelnökétől, Soproni Tamástól.

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MomentumEgyenesenSoproni Tamás

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