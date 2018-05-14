Független jelölt

2018. május 14.,
hétfő, Bonifác napja

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2018. május 14., hétfő 22:00

Hét ellenzéki párt támogatásával indul az időközi polgármester választáson a Menhely Alapítvány vezetője a VIII. kerületben. Vendégünk volt Győri Péter.

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