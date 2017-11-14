2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Folytassa, Orbán

Hír TV

2017. november 14., kedd 22:18, frissítve: kedd 22:57

Tartalom nélküli volt a Fidesz-kongresszus, Orbán semmi újat nem mondott, miközben a kis pártok egymás után jönnek elő a programjukkal – mondja az elemző. De vajon mi jut el a választókhoz? Itt volt Czeglédi Zoltán.

 

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Ceglédi ZoltánEgyenesen

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