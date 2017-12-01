2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Fogós kérdés

Hír TV

2017. december 1., péntek 21:42, frissítve: péntek 21:44

Egyre többen mondják, hogy a Jobbikot is be kellene venni az ellenzéki összefogásba Orbán legyőzéséhez – Kálmán Olga erről is beszélgetett Tétényi Évával és Lakner Zoltánnal.

Hír TVvissza a címlapra
Tétényi ÉvaLakner ZoltánEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV