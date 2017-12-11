Fideszes gyanúsítottak

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA
6:30 - KÜLFÖLDI MEGFIGYELÕKET HÍVNA AZ ORSZÁGBA A MOMENTUM. VENDÉG: SOPRONI TAMÁS ALELNÖK
6:40 - FÁKLYÁS TÜNTETÉST RENDEZ A JOBBIK PÉNTEKEN. VENDÉG: VOLNER JÁNOS FRAKCIÓVEZETÕ
8:30 - A PERONON: SZABÓ TÍMEA, A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKE
FÁKLYÁS TÜNTETÉST SZERVEZ A JOBBIK AZ ÁSZ BÜNTETÉSE MIATT PÉNTEKRE A FIDESZ SZÉKHÁZA ELÉ JELENTETTE BE VONA GÁBOR HÉTFÕN A PARLAMENTBEN.
NÉMET LAP: ORBÁN PÁNIKSZERÛEN TART A JOBBIK VÁLASZTÁSI SIKERÉTÕL, EZÉRT HAJLANDÓ KÉTES ESZKÖZÖKHÖZ NYÚLNI.
11 PONTOS ANTIKORRUPCIÓS JAVASLATCSOMAGOT KÉSZÍT AZ LMP, SZÉL BERNADETT NÉV SZERINT SOROLTA A PARLAMENTBEN, HOGY KIKET SZÁMOLTATNA EL.
HATÁROZATI JAVASLATOT NYÚJTOTTAK BE A KORMÁNYPÁRTOK AZ EP SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZATÁVAL SZEMBEN.
AZ LMP JELEZTE: NEM FOG RÉSZT VENNI A SOROS-TERVRÕL SZÓLÓ PARLAMENTI VITÁBAN.
NEM HATÁROLÓDOTT EL ORBÁN PÓCS JÁNOS HÉTVÉGI SOROSOZÓS DISZNÓVÁGÁSOS FOTÓJÁTÓL, SZERINTE AZ NEM A KORMÁNY HATÁSKÖRE.
NEMKÍVÁNATOSNAK NYILVÁNÍTOTTA A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNYT MISKOLC FIDESZES POLGÁRMESTERE.
TAGADTA ROGÁN ANTAL AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG ELÕTT, HOGY KAPCSOLATBAN ÁLLNA A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKET FORGALMAZÓ CÉGEKKEL.
TOVÁBBI 3%-KAL NÖVELTE TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ, A JOBBIK 2%-OT ESETT, AZ MSZP STAGNÁL REPUBLIKON INTÉZET.
FELFÜGGESZTETTE HAVAS HENRIKET AZ ATV SZEXUÁLIS ZAKLATÁSOS ÜGYEI MIATT.
TASZ: JOGERÕS, HOGY A JOBBIKOS VEZETÉSÛ TISZAVASVÁRI ÖNKORMÁNYZATA MEGSÉRTETTE A ROMÁK EMBERI MÉLTÓSÁGÁT.
FELSZÓLÍTOTTA A KORMÁNYT A DK, HOGY NE KÉNYSZERÍTSE A POSTAI DOLGOZÓKAT "KORMÁNYZATI PROPAGANDAANYAGOK" KÉZBESÍTÉSÉRE.
SZIJJÁRTÓ: KIJEVNEK VÉGRE KELL HAJTANIA A VELENCEI BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAIT AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATBAN!
FELROBBANTOTTAK EGY CSÕBOMBÁT EGY NEW YORK-I BUSZPÁLYAUDVARNÁL, KÉT EMBER MEGSEBESÜLT.
A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT, EGY BANGLADESI FÉRFIT ÕRIZETBE VETTÉK.
NEW YORK-I POLGÁRMESTER: A ROBBANTÁS TERRORCSELEKMÉNYRE TETT KÍSÉRLET VOLT.
ELRENDELTE AZ OROSZ CSAPATOK SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ VISSZAVONÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉT HÉTFÕN VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK.
KÖZÖS RAKÉTAVÉDELMI HADGYAKORLATOT TART DÉL-KOREA, JAPÁN ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉS MIATT.
KINEVEZTE MINISZTERELNÖKNEK MATEUSZ MORAWIECKIT A LENGYEL ÁLLAMFÕ HÉTFÕN, AZ ÚJ LENGYEL KABINET LETETTE ESKÜJÉT.
A KORMÁNYALAKÍTÁS GYORS VÉGREHAJTÁSÁT SÜRGETI ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR.
HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTÁK AZ EURÓPAI UNIÓ VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK MEGERÕSÍTÉSÉT.
TAGADTA ORBÁN VIKTOR AZT A LAPÉRTESÜLÉST, MISZERINT ÁTHELYEZTETNÉ AZ IZRAELI MAGYAR NAGYKÖVETSÉGET JERUZSÁLEMBE.
KÖVETELI AZ ARAB LIGA, HOGY WASHINGTON VONJA VISSZA JERUZSÁLEM IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT VALÓ ELISMERÉSÉT.
ELÍTÉLTE A NÉMET KORMÁNY, HOGY IZRAELI ZÁSZLÓKAT ÉGETTEK A HÉTVÉGÉN BERLINI TÜNTETÉSEKEN.
NEM INDÍT ÉS NEM IS FOGAD JÁRATOKAT A NAGY-BRITANNIÁT SÚJTÓ HAVAZÁS MIATT A LEGNAGYOBB LONDONI REPTÉR ÉS A BIRMINGHAMI LÉGIKIKÖTÕ SEM.
KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEGYIK OROSZ SPORTOLÓ INDULNA A JÖVÕ ÉVI TÉLI OLIMPIÁN, MÉG AKKOR IS, HA CSAK SEMLEGES ZÁSZLÓ ALATT VERSENYEZHETNEK.
KIZÁRJA A LEGFONTOSABB ELLENZÉKI ERÕKET A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSBÓL A VENEZUELAI ÁLLAMFÕ.
KÉSNEK A VONATOK A CEGLÉD-SZEGED, VALAMINT A BUDAPEST-SZOLNOK-DEBRECEN VONALON.
HALÁLOS CSERBENHAGYÁSOS GÁZOLÁS TÖRTÉNT HÉTFÕ ESTE MISKOLCON, A RENDÕRSÉG KERESI A GÁZOLÓT.
HOLTAN TALÁLTAK RÁ OTTHONÁBAN EGY 43 ÉVES FÉRFIRE, AKIT KAZAH FELESÉGE ÖLHETETT MEG, A RENDÕRSÉG ELFOGATÓPARANCSOT ADOTT KI A NÕ ELLEN.
KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSÉVEL VÁDOLNAK EGY FÉRFIT, AKI HOMOSZEXUÁLIS KAPCSOLATRA PRÓBÁLT RÁVENNI 15-17 ÉVES FIÚKAT A NAGYKANIZSAI JAVÍTÓINTÉZETBEN.
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KISBUSZ ÜTKÖZÖTT A 7-ES FÕÚT 23-AS KILOMÉTERÉNÉL, EGY EMBER MEGHALT.
PINCÉBE ZÁRTA, ÉS DURVÁN BÁNTALMAZTA NÕI ALKALMAZOTTJÁT GYÕRBEN HÁROM FÉRFI.
HALÁLRA GÁZOLT EGY IDÕS EMBERT, MAJD ELHAJTOTT A HELYSZÍNRÕL EGY RÉSZEG SOFÕR KECSKEMÉTEN, ELKAPTÁK A RENDÕRÖK.
KÓRHÁZBA VITTEK 43 GYERMEKET ÉS EGY FELNÕTTET EGY KOMÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJA MIATT.
TÖBB DUNÁNTÚLI JÁRÁSRA MÁSODFOKÚ RIASZTÁST ADTAK KI A VIHAROS SZÉL VESZÉLYE MIATT.
ÁRTATLANNAK VALLOTTA MAGÁT A VÖRÖSISZAPPER ELSÕRENDÛ VÁDLOTTJA HÉTFÕN A MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁS ELSÕ TÁRGYALÁSI NAPJÁN.