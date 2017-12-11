2017. december 11.,
hétfő, Árpád napja

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Fideszes gyanúsítottak

Hír TV

2017. december 11., hétfő 22:07, frissítve: hétfő 22:10

Az LMP egy listába szedte össze a lehetséges fideszes gyanúsítottakat és az általuk elkövetett bűnöket. Első helyen Orbán Viktor. Hadházy Ákos társelnökkel beszélgettünk.

 

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Hadházy ÁkosLMPEgyenesen

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