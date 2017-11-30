2017. november 30.,
csütörtök, András, Andor napja

Fideszes fogyóeszközök

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2017. november 30., csütörtök 22:08, frissítve: csütörtök 22:21

A Fidesz felfalta saját gyermekeit, Orbán közelében már csak mutatóban maradt egy-két ősfideszes, nekik viszont megalázó szerep jut – mondja a politológus. Itt volt Lengyel László.

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Lengyel LászlóEgyenesen

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