2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Feszült társadalom

Hír TV

2018. január 2., kedd 21:31, frissítve: kedd 21:56

Négymillió magyar tart attól, hogy az utcán is eldurvul a helyzet a választások előtt – ez derül ki a Policy Agenda közvélemény-kutatásából. Kálmán Olga erről is beszélgetett két mai vendégével, Dési Jánossal és Para-Kovács Imrével.

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Dési JánosEgyenesenPara-Kovács Imre

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