Fenyegetés

2018. március 30.,
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2018. március 30., péntek 21:35, frissítve: péntek 21:48

Halálbüntetést kértek az ellenzékiekre a Fidesz támogatói egy lakossági fórumon – meddig durvul a kampány? Kálmán Olga erről is beszélgetett Kovács Zoltánnal és Németh Péterrel.

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