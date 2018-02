„Negyven nap van hátra a választásig, és most felült a halott” – ezzel kongatta meg a vészharangot egy publicisztikában Bayer Zsolt. Megszólalt Orbán Viktor is: a miniszterelnök szerint ezek után háromszor annyit kell dolgozniuk, mint eddig. Kálmán Olga ezt is megbeszélte Lukácsi Katalinnal és Somogyi Zoltánnal.