Felsőbb utasítás

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2018. március 29., csütörtök 21:32, frissítve: csütörtök 21:42

Kubatov Gábor embere azt mondja, utasításra ment a Fidesz-székházhoz feltartani a tüntetőket, de a kopaszok is parancsra mentek feltartóztatni Nyakó Istvánt az NVI-hez. Eddig hallgatott a fideszes Kubatov Gábor ügyeiről. Most mindenről hajlandó beszélni. Szabó Ferenc volt a vendégünk.

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