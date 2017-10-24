2017. október 24.,
kedd, Salamon napja

14°

Felesleges pénzkidobás

2017. október 24., kedd 21:55, frissítve: kedd 21:56

A lopást leplező látványpékség, ahogy a kormány koncepció nélkül tervez elkölteni tízmilliárdokat kórházfelújításokra – mondja az egészségügyi szakértő. Vendégünk volt Kunetz Zsombor.

 

EgyenesenKunetz Zsombor

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