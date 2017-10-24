Felesleges pénzkidobás

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA
6:30 - AZ EGYÜTT SZERINT A KORMÁNY HAMIS ADATOKAT KÖZÖL AZ ÁLLAMADÓSSÁGRÓL. VENDÉG: PATAKI MÁRTON ELNÖKSÉGI TAG, EGYÜTT
6:40 - TAO-PÉNZBÕL UTAZTATTÁK AZ ÁLLAMI ÜNNEPSÉGEK RÉSZVEVÕIT? VENDÉG: RÁCZNÉ FÖLDI JUDIT ELNÖKSÉGI TAG, DK
8:30 - PERON - AZ LMP HADAT ÜZENT A KIEMELT BERUHÁZÁSOKNAK. VENDÉG: SALLAI R. BENEDEK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP
FELJELENTÉSKIEGÉSZÍTÉST RENDELT EL AZ ORFK A JOBBIK SOROS GYÖRGY ELLENI FELJELENTÉSE ÜGYÉBEN.
TÖBB EZER PÉLDÁNYBAN TERJESZTETTE A GYÕRKÖS ISTVÁNHOZ KÖTHETÕ MAGYAR NEMZETI ARCVONAL AZ ISZLÁM ÁLLAM OKTATÓFILMJÉT - ZOOM.HU.
TÖBBSZÁZMILLIÓ FT-OS KERTES VILLA TULAJDONOSA LETT A NYÁRON TIBORCZ ISTVÁN, ORBÁN VIKTOR VEJE - ÁTLÁTSZÓ.
ISMÉT MEGKÍSÉRLI A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS, HOGY EGY ADOTT CÉGET HOZZON HELYZETBE A VÁROSNÉZÕ BUSZOK PIACÁN - MAGYAR NEMZET.
ELUTASÍTOTTA A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG A VÍZIKÖZMÛ-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK ÜGYÉBEN TETT FELJELENTÉST.
ISMÉT KOCSIS MÁTÉ A BUDAPESTI FIDESZ VÁLASZTMÁNYI ELNÖKE, EGYHANGÚLAG TÁMOGATTA ÕT A PÁRT FÕVÁROSI SZERVEZETE.
MEGHÁTRÁLT A KORMÁNY, EGYELÕRE MÉGSEM TITKOSÍTJÁK A SPORTBA ÖMLÕ TAO-PÉNZEK RÉSZLETEIT.
CSÜTÖRTÖKÖN TÁRGYAL A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG A SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ KÖRÜL KIALAKULT HELYZETRÕL.
NÉGYEZER FT-OS NAPIDÍJÉRT TOBOROZ KÜLDÖTTEKET A LUNGO DROM HÉTVÉGI KONGRESSZUSÁRA - HVG.HU.
HITELESÍTETTE A KÚRIA EGY A VAGYONNYILATKOZATOK SZIGORÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉST, MELYET KORÁBBAN AZ NVI ELUTASÍTOTT.
ORBÁN PASSAUBAN: MIALATT A KORMÁNY VÉDTE AZ ORSZÁG HATÁRÁT, EGYES CIVIL SZERVEZETEK SEGÉDKEZTEK A TÖRVÉNYTELEN HATÁRÁTLÉPÉSBEN.
VISSZAFIZETTETNÉ A FIDESZ AZ ÁLLAMI KAMPÁNYTÁMOGATÁST AZOKKAL A PÁRTOKKAL, MELYEK NEM ÉRIK EL A FÉL SZÁZALÉKOT A VÁLASZTÁSON.
FELJELENTÉST TESZ AZ LMP AZ ANDY VAJNÁNAK "ADOMÁNYOZOTT" 1,7 MRD FT ÜGYÉBEN.
KIBERTÁMADÁS ÉRTE AZ ODESSZAI REPÜLÕTERET ÉS A KIJEVI METRÓT.
SZÉTVERTEK EGY BÍRÓSÁGI TÁRGYALÓTERMET KIJEVBEN UKRÁN NACIONALISTÁK, ÉS ELBARIKÁDOZTÁK MAGUKAT ODABENT.
WOLFGANG SCHÄUBLÉT VÁLASZTOTTÁK A NÉMET BUNDESTAG ELNÖKÉNEK.
OKTÓBER 31-ÉN AD KORMÁNYALAKÍTÁSI MEGBÍZÁST A CSEH ÁLLAMFÕ ANDREJ BABISNAK, A VÁLASZTÁSOKON NYERTES ANO MOZGALOM ELNÖKÉNEK.
A SZABADSÁGPÁRTTAL KEZD KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT A VÁLASZTÁSOKON NYERTES OSZTRÁK NÉPPÁRT.
FELLOBBANT A FEBRUÁRI, PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIA LÁNGJA A GÖRÖGORSZÁGI OLÜMPIÁBAN.
NICARAGUA IS ALÁÍRTA A PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNYT, ÍGY MÁR CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS SZÍRIA MARADT, AKIK NEM TÁMOGATJÁK AZT.
JELÖLTEK HÍJÁN EL KELL HALASZTANI A NOVEMBER 1-JÉRE TERVEZETT ELNÖK- ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT AZ IRAKI KURDISZTÁNBAN.
AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER AZ IRAKI KURD KONFLIKTUS TÁRGYALÁSOS RENDEZÉSÉT SZORGALMAZTA BAGDADBAN.
DEMOKRÁCIAELLENES PUCCSAL VÁDOLTA MEG BENJAMIN NETANJAHU KORMÁNYÁT AZ IZRAELI ÁLLAMFÕ.
SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖS: SZAÚD-ARÁBIA VISSZATÉR EGY "MÉRSÉKELT ÉS TOLERÁNS" ISZLÁMHOZ.
ÚJABB HOLLYWOODI FILMEST, JAMES TOBACK FORGATÓKÖNYVÍRÓ-RENDEZÕT VÁDOLJA TÖBB MINT KÉTSZÁZ NÕ SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL.
MEGÁLLAPODOTT A ROHINGJA MENEKÜLTHULLÁM FELTARTÓZTATÁSÁBAN BANGLADES ÉS MIANMAR.
WASHINGTON KÖZBEN BEJELENTETTE: BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET HOZ A MIANMARI VEZETÉS ELLEN A ROHINGJÁK ELLENI ERÕSZAK MIATT.
MEGVÁLASZTOTTA ÚJ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁT A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT.
LESZORÍTOTTA EGY KAMION A 47-ES VILLAMOST BUDAPESTEN, SÉRÜLTEKRÕL NEM ÉRKEZETT HÍR.
TÖBB TUCATNYIAN UTAZTAK ANNAK A FURGONNAK A RAKTERÉBEN, AMELYET AZ M6-OS AUTÓPÁLYA SÁRKÖZI PIHENÕHELYÉNÉL ÁLLÍTOTTAK MEG KEDD DÉLUTÁN.
KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕKET FOGTAK EL A RENDÕRÖK KISVÁRDÁNÁL, TÍZ KG KÁBÍTÓSZERGYANÚS ANYAGOT LEFOGLALTAK.
HALÁLRA GÁZOLTAK EGY GYALOGOST OKTÓBER 10-ÉN 23 ÓRA KÖRÜL DEBRECENBEN, A SZOBOSZLÓI ÚTON, A RENDÕRSÉG SZEMTANÚKAT KERES.
TEHERAUTÓKAT BORÍTOTT FEL, FÁKAT DÖNTÖTT KI A VIHAROS SZÉL KEDDEN A DUNÁNTÚLON.
KIÉGETT EGY HÁROMSZINTES IKERHÁZ A FÕVÁROS XII. KERÜLETÉBEN, A FODOR UTCÁBAN, ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT.
ELTÛNT EGY IDÕS NÕ ÉS EGY FÉRFI VASÁRNAP, MIUTÁN SALGÓBÁNYAI SZÁLLÁSHELYÜKRÕL SÉTÁLNI INDULTAK, AZÓTA NEM ADTAK ÉLETJELET MAGUKRÓL.