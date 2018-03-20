2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

Felajánlás

Hír TV

2018. március 20., kedd 21:20, frissítve: kedd 22:46

Visszalépteti jelöltjeit három helyen is a Momentum, Marcaliban a jobbikos Steinmetz Ádám javára. Az olimpiai bajnok képviselőjelölt azonban nem csak ezzel került a hírekbe: felajánlotta egyévi képviselői tiszteletdíját a marcali kórháznak. Vendégünk volt Steinmetz Ádám.

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