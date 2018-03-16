2018. március 16.,
péntek, Henrietta napja

Etetés-itatás

Hír TV

2018. március 16., péntek 21:20, frissítve: péntek 21:21

Soros-féle kerítésszaggató pálinkával kínálta a békemenet résztvevőit a Közös Ország Mozgalom alapítója. Közben pedig megpróbálta összezavarni őket a kérdéseivel. Itt volt Gulyás Márton.

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