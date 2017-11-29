2017. november 29.,
szerda, Taksony napja

Erre csörög

Hír TV

2017. november 29., szerda 22:10, frissítve: szerda 22:11

Közösségi finanszírozásból mérné fel a Közös Ország Mozgalom, hogy kik a legesélyesebb ellenzéki jelöltek a 106 egyéni körzetben. Egy ilyen kutatáshoz rengeteg pénzre van szükség. Kérdés persze, hogy lesznek-e adakozó kedvű szavazók? Erre is válaszolt Gulyás Márton.

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Gulyás MártonEgyenesen

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