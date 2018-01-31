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Erősödő ellenzék

Hír TV

2018. január 31., szerda 22:28, frissítve: szerda 23:00

Csökkent a Fidesz támogatottsága és nőtt az ellenzéké a Medián január végi felmérése szerint, de még így is komoly előnyben a kormánypárt. Vendégünk volt Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.

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