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2018. január 8., hétfő 21:55, frissítve: hétfő 21:55

A Gyurcsány-kormány volt külügyminisztere is tagja a kormányváltásért ringbe szálló V18 csoportnak. Hogyan tudják segíteni az ellenzéki összefogást? Vendégünk volt Göncz Kinga.

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