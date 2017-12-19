2017. december 19.,
kedd, Viola napja

Érdemben

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2017. december 19., kedd 22:00, frissítve: kedd 22:34

Szakpolitikai részletekkel rukkolt elő a nemrégiben tetemes büntetéssel sújtott Jobbik. A párt elnöke hétfőn ismertette a vállalkozók felemelkedéséről szóló elképzeléseit. Vendégünk volt Vona Gábor.

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