MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT EGYMÁSSAL A HÍR TV ÉS A PR-TELECOM KÁBELSZOLGÁLTATÓ A HÍR TV MÛSORÁNAK LEGALÁBB TOVÁBBI KÉT ÉVIG TÖRTÉNÕ TERJESZTÉSE TÁRGYÁBAN, MELYNEK EREDMÉNYEKÉNT A HÍR TV A PR-TELECOM KÍNÁLATÁBAN MARAD.
5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA
6:30 - ELLENZÉKI PROGRAM AZ IDÕSEKÉRT. VENDÉG: SCHMUCK ERZSÉBET FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTES, LMP
6:40 - A KÚRIÁHOZ FORDULNAK A MARIHUÁNAFOGYASZTÁS LEGALIZÁLÁSÁT SÜRGETÕ LIBERÁLISOK. VENDÉG: SERMER ÁDÁM ÜGYVIVÕ, LIBERÁLISOK
8:30 - PERONON: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT
A 444 INFORMÁCIÓI SZERINT MEGEGYEZETT KEDDEN AZ MSZP ÉS A DK A VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL.
A KÉT PÁRT KÜLÖN LISTÁN, AZ EGYÉNI KÖRZETEKBEN KOORDINÁLTAN INDULNÁNAK, KÖZÖS MINISZTERELNÖK-JELÖLTJÜK PEDIG KARÁCSONY GERGELY LENNE.
2 MRD-BÓL SPORTSZÁLLÓT, 220 M-ÉRT TEAKONYHÁKAT, 147 M-ÉRT BEÉPÍTETT BÚTOROKAT VESZ 5,4 MRD FT-NYI TAO-TÁMOGATÁSÁBÓL A FELCSÚTI FOCIAKADÉMIA.
MIKÖZBEN TEAKONYHÁKRA NÉGYZETMÉTERENKÉNT MÁSFÉL MILLIÓT KÖLT, DOLGOZÓINAK MÉG MINIMÁLBÉRT SEM FIZET MÉSZÁROS LÕRINC ALAPÍTVÁNYA.
MÉSZÁROS LÕRINC AKADÉMIÁJA HÉTFÕN HOZTA NYILVÁNOSSÁGRA IDEI SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KÖLTSÉGVETÉSÉT.
MÉG MINDIG NEM KAPTA MEG A TAO-PÉNZEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK KIADÁSÁRA VONATKOZÓ ÍTÉLETET A TRANSPARENCY INTERNATIONAL.
MÉSZÁROS GYEREKEI ÚJÍTHATJÁK FEL A ZSÁMBÉKI ZICHY-KASTÉLYT - MFOR.HU.
NEMZETBIZTONSÁGI OKOKRA HIVATKOZVA ADATOKAT KÉRT KI 390 FACEBOOK-FELHASZNÁLÓRÓL A KORMÁNY.
VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ KÓSA LAJOS ÉS FELESÉGE ELLEN JUHÁSZ PÉTER, MIUTÁN HOZZÁJUTOTTAK EGY 120 M FT-OT ÉRÕ CÉGHEZ.
KÖZÖSSÉG TAGJA ELLENI ERÕSZAK BÛNTETTÉVEL VÁDAT EMELTEK SNEIDER TAMÁS JOBBIK-ALELNÖK FIAI ELLEN - MAGYAR IDÕK.
JOBBIK: KEDDIG SEM SNEIDER TAMÁS FIAI, SEM PEDIG JOGI KÉPVISELÕJÜK NEM KAPOTT HIVATALOS ÉRTESÍTÉST ELJÁRÁSRÓL.
FELJELENTETTE A MAGYAR ÁLLAMOT AZ M3-AS METRÓ ELMARADÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSE MIATT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÖVETSÉGE.
ELÍTÉLNÉ AZ EU 27 TAGORSZÁGA JERUZSÁLEM FÕVÁROSKÉNT VALÓ ELISMERÉSÉT, MAGYARORSZÁG AZONBAN AKADÁLYOZZA A KÖZÖS NYILATKOZATOT.
RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSE CSÜTÖRTÖKÖN.
AZ ÜLÉSEN SZAVAZNÁNAK ARRÓL A HATÁROZATRÓL, MELY FELSZÓLÍTANÁ TRUMPOT A JERUZSÁLEMMEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSE VISSZAVONÁSÁRA.
MEGSZAVAZTA AZ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁS ALSÓHÁZA KEDDEN TRUMP ADÓREFORM-TERVEZETÉNEK VÉGLEGES VÁLTOZATÁT.
CSAK AZ ÉSZAK-OLASZORSZÁGI ALTO-ADIGE TARTOMÁNY NÉMET AJKÚ LAKOSAINAK ADNA ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT AZ ÚJ OSZTRÁK KORMÁNY.
LEZUHANT EGY REPÜLÕGÉP ÉSZAK-OROSZORSZÁGBAN, LEGKEVESEBB NÉGYEN MEGHALTAK, KILENCEN PEDIG MEGSÉRÜLTEK.
ELRENDELTE EGY MOSZKVAI BÍRÓSÁG EGY KÉMKEDÉSSEL GYANÚSÍTOTT NORVÉG ÁLLAMPOLGÁR LETARTÓZTATÁSÁT.
EGYELÕRE ISMERETLEN OKOKBÓL FELBORULT EGY BUSZ MEXIKÓBAN, 12-EN MEGHALTAK, MINTEGY 20-AN MEGSÉRÜLTEK.
ELHALASZTJA KÖZEL-KELETI ÉS NÉMETORSZÁGI LÁTOGATÁSÁT AZ AMERIKAI ALELNÖK, HOGY RÉSZT VEHESSEN AZ ADÓREFORMRÓL TARTOTT SZAVAZÁSON.
ÉSZAK-KOREA SZABADÍTOTTA A VILÁGRA A MÁJUSI ZSAROLÓVÍRUST AZ AMERIKAI KORMÁNY SZERINT.
JÓVÁHAGYTA A JAPÁN KORMÁNY AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER FÖLDI EGYSÉGEINEK TELEPÍTÉSÉT.
HÁROM EMBER MEGHALT A WASHINGTON ÁLLAMBAN TALÁLHATÓ DUPONT VÁROSÁNÁL, AHOL KISIKLOTT EGY VASÚTI SZERELVÉNY ÉS A KOCSIK AZ ÚTRA ZUHANTAK.
A TAVALYI 57 UTÁN 2017-BEN 65 ÚJSÁGÍRÓT ÖLTEK MEG VILÁGSZERTE A RIPORTEREK HATÁROK NÉLKÜL JELENTÉSE SZERINT.
TITKOS PROGRAMOT TARTOTT FENN A FÖLDÖNKÍVÜLIEK VIZSGÁLATÁRA 5 ÉVEN ÁT AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTÉRIUM.
MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL 16 EMBERT VITTEK KÓRHÁZBA A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI SZEREPRÕL.
MAJDNEM AGYONVERT EGY NÕT KÕBÁNYÁN EGY 25 ÉV KÖRÜLI FÉRFI, A RENDÕRSÉG NAGY ERÕKKEL KERESI.
VÁDAT EMELTEK EGY 15 ÉVES TATABÁNYAI FIATAL ELLEN, AKI KÜLÖNÖS KEGYETLENSÉGGEL MEGÖLT KÉT HAJLÉKTALANT.
DECEMBER 22-ÉN PÉNTEKEN 20 ÓRÁTÓL 2018. JANUÁR 2-ÁN KEDD REGGEL 8 ÓRÁIG DÍJMENTESEN LEHET PARKOLNI BUDAPEST TERÜLETÉN.
EZ ALÓL KIVÉTELT JELENT NÉHÁNY KIEMELT ÖVEZET, PÉLDÁUL A VÁR ÉS A CITADELLA ALATTI PARKOLÓ, VAGY A MARGITSZIGET.
LETÖLTENDÕ SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTÉK AZT AZ 5 FIATALKORÚT, AKIK ITTASAN ÖSSZEVERTEK ÉS KIRABOLTAK 2 FÉRFIT PÉCSETT.