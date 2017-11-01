2017. november 1.,
szerda, Marianna napja

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Emlékezet

Hír TV

2017. november 1., szerda 22:09, frissítve: szerda 22:11

Minden szent dicsőségét ünnepli a kereszténység ezen a napon, másnap pedig az elhunyt szerettekre emlékeznek egy gyertya vagy mécses meggyújtásával. Vendégünk volt Iványi Gábor lelkész.

Iványi GáborEgyenesen

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