Eltékozolt múlt

2018. március 30.,
péntek, Zalán napja

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2018. március 30., péntek 21:25, frissítve: péntek 21:46

Ellopott milliárdok, rosszul felhasznált uniós források – az Európai Bizottság szerint gazdasági szempontból a V4-ek között is sereghajtók vagyunk. Vendégünk volt Csillag István egykori gazdasági miniszter.

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