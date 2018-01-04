2018. január 5.,
péntek, Simon napja

10°

Eltapsolt vagyon

Hír TV

2018. január 4., csütörtök 21:47, frissítve: csütörtök 21:48

Hiába reménykedtek az egykori tagok, Matolcsy szerint semmivel sem tartozik az állam a magánnyugdíjpénztári tagoknak. Ilyen könnyen megy a lenyúlás? Bodnár Zoltán volt MNB-alelnököt kérdezzük.

Hír TVvissza a címlapra
Bodnár ZoltánEgyenesen

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV