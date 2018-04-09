Előállítva

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2018. április 9., hétfő 21:15

A rendőrségen éjszakázott a radikális megoldások híveként ismert és csalást emlegető diák tüntető. Facebook-oldalán azt írta: indítványozza az országgyűlési terem darabonként való elhordását, majd elindult az Oktogon felé. A többit is elmesélte Rékasi Zsigmond.

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