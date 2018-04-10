Ellenállás

2018. április 10.,
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2018. április 10., kedd 21:05, frissítve: kedd 21:53

Már a DK elnöke is csalásról, és a szavazatok újra számolásáról beszél. Azt mondja, a választás eredményét nem fogadják el, és szükség lehet „nemzeti demokratikus ellenállásra” is. Mit jelent ez? Megkérdeztük Gyurcsány Ferenctől.

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