2017. november 13.,
hétfő, Szilvia napja

Ellenállás

Hír TV

2017. november 13., hétfő 21:00, frissítve: hétfő 22:36

A hétvégén kiderül, milyen polgári engedetlenségbe kezd a Közös Ország Mozgalom. Vendégünk volt Gulyás Márton aktivista.

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