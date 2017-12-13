2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Elfogadhatatlan

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2017. december 13., szerda 22:15, frissítve: szerda 22:16

Bokros Lajos szerint nincs demokrácia ott, ahol pártkatonák irányítják az állami ellenőrző intézményeket. Az ÁSZ Jobbikkal szembeni eljárásáról is kérdezzük a Modern Magyarország Mozgalom vezetőjét.

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