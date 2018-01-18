2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Egyházpolitika

Hír TV

2018. január 18., csütörtök 21:48, frissítve: csütörtök 21:49

Politizálhat-e az egyház, és ha igen, hogyan? A hódmezővásárhelyi plébános templomi fellépésével fellángolt a régi vita, az áprilisi választáshoz közeledve pedig ismét egyre feszültebb lehet a helyzet a templomokban. Vendégünk volt Iványi Gábor lelkész.

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Iványi GáborEgyenesen

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