2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Egy tál skorpió

Hír TV

2017. november 14., kedd 22:53, frissítve: kedd 22:54

A baloldal olyan, mint egy tál skorpió, de a Fidesz–KDNP-ben megvan az emberi minőség. Ezt Semjén Zsolt mondta a Fidesz hétvégi kongresszusán. Kálmán Olga erről is beszélgetett Gábor Györggyel és Palotás Jánossal.

 

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Palotás JánosEgyenesenGábor György

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