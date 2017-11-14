Egy tál skorpió

REGGELI JÁRAT 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. TERVEZETT TÉMÁINK:
6:30 - 16 MRD FT TANYAFEJLESZTÉSRE VENDÉG: SALLAI RÓBERT BENEDEK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP.
6:40 NYUGDÍJPRÉMIUM HELYETT 13. HAVI NYUGDÍJ VENDÉG: KORÓZS LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP.
7:40 KÖNYV A GULYÁS-TESTVÉREKRÕL VENDÉG: TÓTH PÉTER PÁL RENDEZÕ.
7:45 BUDAPESTEN A WE WILL ROCK YOU MUSICAL VENDÉG: ERKEL LÁSZLÓ (KENTAUR) DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZÕ.
8:30 A PERONON: MIRKÓCZKI ÁDÁM, A JOBBIK SZÓVIVÕJE.
ORBÁN VIKTOR GRATULÁLT TÁLLAI ANDRÁSNAK A MEZÕKÖVESDI BENZINÁR CSÖKKENTÉSE MIATT FELELTE ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSRE.
JOBBIK: TÁLLAINAK SEMMI KERESNIVALÓJA A NAV ÉLÉN, OTT FÜGGETLEN SZAKEMBERRE VAN SZÜKSÉG!
A FIDESZ A LEGNÉPSZERÛBB PÁRT, A JOBBIK A MÁSODIK, AZ LMP AZ MSZP-T MEGELÕZVE A HARMADIK IRÁNYTÛ INTÉZET.
A PARLAMENT KEDDEN SZIGORÍTOTTA A KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSI SZABÁLYOKAT, AZ 1%-OT EL NEM ÉRÕ PÁRTOKNAK VISSZA KELL FIZETNIÜK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST.
JUHÁSZ PÉTER: A KAMUPÁRTOK ODARAKNAK EGY VAGYONTALAN EMBERT A VEZETÉSBE, ÉS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGET MÁRIS KÉPTELENSÉG BEHAJTANI EGYENESEN, HÍR TV.
VÉGLEGESEN EL KELL TILTANI A GYERMEKEKKEL VALÓ FOGLALKOZÁSTÓL, AKI 18 ÉVEN ALULI SÉRELMÉRE KÖVET EL NEMI BÛNCSELEKMÉNYT DÖNTÖTT A PARLAMENT.
AZ ÖSSZES MAGYARORSZÁGNAK FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁST FELFÜGGESZTHETI AZ EU, HA HIBÁT TALÁL AZ ITTHON MÛKÖDÕ ELLENÕRZÉSI RENDSZERBEN 24.HU.
A BKV IRODAI DOLGOZÓKKAL, SZERELÕKKEL, MÉRNÖKÖKKEL PÓTOLJA A SOFÕRHIÁNYT NÉPSZAVA.
A BKV SZERINT A BESEGÍTÕI FOGLALKOZTATÁS RÉGÓTA BEVETT GYAKORLAT A CÉGNÉL.
ELLENÕRBÕL IS KEVÉS VAN A BKK-NÁL ÍRJA A 24.HU AZ EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕRE HIVATKOZVA.
TÖBB SZÁZ FÕS MUNKAERÕHIÁNNYAL KÜZD A MAGYAR POSTA IS, FÕLEG BUDAPESTEN ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁGON.
A FÕVÁROSI TAXISOK 10%-OS TARIFAEMELÉST KEZDEMÉNYEZNEK JANUÁR 1-TÕL JELENTETTE BE KEDDEN A BKIK KÖZLEKEDÉSI OSZTÁLYÁNAK ELNÖKE.
A MOL SZERDÁN 3 FT-TAL EMELI A BENZIN ÉS 4 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT.
ÁTLAGOSAN 17%-KAL EMELKEDTEK A KÖTELEZÕ-GÉPJÁRMÛBIZTOSÍTÁSOK NETRISK.HU ELEMZÉS.
LÖVÖLDÖZÉS VOLT MAGYAR IDÕ SZERINT KEDD ESTE ÉSZAK-KALIFORNIÁBAN EGY ISKOLA KÖZELÉBEN, 4 EMBER MEGHALT, A TÁMADÓVAL A RENDÕRÖK VÉGEZTEK.
GUY VERHOFSTADT, AZ EP LIBERÁLIS FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕJE: HAZUGSÁGOKKAL VAN TELE A MAGYAR KORMÁNY SOROS-TERVRÕL SZÓLÓ KAMPÁNYA TWITTER.
SZÁMOS EP-KÉPVISELÕ AGGODALMÁT FEJEZTE KI A JOGÁLLAMISÁG MÁLTAI HELYZETE MIATT A NEMRÉG MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN.
EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK NEMZETI MOZGÓSÍTÁST KÉR AZ ELÕVÁROSOK FELZÁRKÓZTATÁSÁRA AZ ISZLAMIZMUS ÉS A SZEGÉNYSÉG ELLENI HARC JEGYÉBEN.
SZINTE EGYSZERRE JELENTETTEK BE ISMERETLEN TELEFONÁLÓK BOMBARIADÓKAT KEDDEN UKRAJNÁBAN TÖBB MINT EZER EMBERT KELLETT EVAKUÁLNI.
MÁR TÖBB MINT ÖTSZÁZAN MEGHALTAK ÉS LEGKEVESEBB 8 EZREN MEGSÉRÜLTEK AZ IRAK ÉS IRÁN HATÁRVIDÉKÉT SÚJTÓ VASÁRNAPI 7,3-AS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉSBEN.
IZRAEL RAKÉTAVÉDELMI ÜTEGET TELEPÍTETT AZ ORSZÁG KÖZPONTI RÉSZÉN, MIUTÁN ÚJABB FENYEGETÉSEKET KAPTAK PALESZTIN SZÉLSÕSÉGESEKTÕL.
AZ USA NEM TÁVOZIK SZÍRIÁBÓL ADDIG, AMÍG A GENFI ENSZ-BÉKETÁRGYALÁSOKON ELÕRELÉPÉS NEM TÖRTÉNIK.
AZ OROSZ KAPCSOLATOKRÓL FAGGATTÁK AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTERT A KÉPVISELÕHÁZBAN.
A MINISZTER A MEGHALLGATÁSON AZT MONDTA: "NEM FOGADOM EL ÉS VISSZAUTASÍTOM AZON VÁDAKAT, MISZERINT ESKÜ ALATT VALAHA IS HAZUDTAM VOLNA".
KATONAI PUCCS KEZDÕDHETETT ZIMBABWÉBEN, A HADSEREG A MEGSZOKOTTNÁL NAGYOBB ERÕKET VONULTATOTT FEL A FÕVÁROSBAN.
ZIMBABWE VEZÉRKARI FÕNÖKE KORÁBBAN AZZAL FENYEGETETT, HOGY KÉSZ BEAVATKOZNI A KORMÁNYPÁRTI "TISZTOGATÁS" BEFEJEZÉSE ÉRDEKÉBEN.
ÉLETÉNEK 90. ÉVÉBEN HÉTFÕN ELHUNYT TÓBIÁS ÁRON ÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ.
AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY AUTÓ A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A 140-ES KILOMÉTERNÉL.
HALÁLRA GÁZOLT EGY AUTÓ EGY GYALOGOST SZOMBATHELYEN, A RUMI ÚTON.
KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 51-ES FÕÚT TAKSONY ÉS ÁPORKA KÖZÖTTI SZAKASZÁN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
ROBBANÁS TÖRTÉNT PÉCSEN EGY KIRÁLY UTCAI TÁRSASHÁZ EGYIK LAKÁSBAN, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
ÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A BEREKFÜRDÕ ÉS KARCAG KÖZÖTTI ÚTON, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN.
AZ M3-AS AUTÓPÁLYA VÁSÁROSNAMÉNY FELÉ VEZETÕ OLDALÁN EGY KAMION PÓTKOCSIJÁBA ROHANT EGY AUTÓ A 130-AS KM-NÉL.