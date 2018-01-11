Döcögős koordináció

2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

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2018. január 11., csütörtök 22:20, frissítve: csütörtök 22:47

Nekiment az MSZP-nek és Karácsony Gergelynek az Együtt elnöke. Juhász Péter azt mondta: a szocialisták nem hajlandók engedni, Karácsony pedig el sem ment az MSZP–DK–Együtt-egyeztetésre. Kálmán Olga erről is beszélgetett Murányi Andrással és Pörzse Sándorral.

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