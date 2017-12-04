2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Dobogós hely

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2017. december 4., hétfő 22:19, frissítve: hétfő 22:58

A harmadik helyet kapta meg az LMP országos listáján az Új Kezdet elnöke. Gödöllő polgármesterének egyik fő célja az önkormányzatiság visszaállítása. Vendégünk volt Gémesi György.

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Gémesi GyörgyLMPEgyenesenÚj Kezdet

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