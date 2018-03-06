2018. március 7.,
szerda, Tamás napja

De jure

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2018. március 6., kedd 21:05, frissítve: kedd 21:57

Az ügyész felrótta az ismét előzetesbe került Czeglédy Csabának, hogy szabadulása után első útja az Egyenesen stúdiójába vezetett. Akkor még nem tudtuk, hogy jó időre ez az interjú lesz az utolsó. Megcsúfolták a jogállamot Czeglédy-ügyben? Vendégünk volt Zamecsnik Péter ügyvéd.

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