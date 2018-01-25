2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Csodafegyver

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2018. január 25., csütörtök 20:27, frissítve: csütörtök 20:28

13. havi nyugdíjat ígért az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, közben a szocialisták budapesti elnöke a DK-t és az LMP-t bírálta az összefogás elutasítása miatt. A stúdióba vártuk Kunhalmi Ágnest.

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Kunhalmi ÁgnesPárbeszédMSZPEgyenesen

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