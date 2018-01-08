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Csepeli esélyek

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2018. január 8., hétfő 22:15, frissítve: hétfő 22:25

Megy a marakodás Csepelen, hogy ki induljon a Fidesz ellen. Hiába lenne esélyesebb az Együtt jelöltje, az MSZP mégis saját embert indíthat. Kálmán Olga erről is beszélgetett Hajós Andrással és Hont Andrással.

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