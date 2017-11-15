2017. november 15.,
szerda, Albert, Lipót napja

Csalódott nyugdíjasok

Hír TV

2017. november 15., szerda 22:20, frissítve: szerda 22:35

Átlag 24 ezret mondtak nekik, de jóval kevesebb pluszt kaptak. Százával érkeznek a reklamációk a nyugdíjasoktól. Itt volt a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke, Jankovics Györgyi.

Hír TVvissza a címlapra
nyugdíjasokEgyenesenJankovics Györgyi

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV