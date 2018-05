REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5.50-TÕL. 6.30 SZAKADHAT A JOBBIK? - VENDÉG: SNEIDER TAMÁS ELNÖK, JOBBIK. 6.40 TISZTÚJÍTÁS ELÕTT AZ LMP - VENDÉG: KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT TÁRSELNÖKJELÖLT, LMP. 8.30 A PERONON: JUHÁSZ PÉTER AZ EGYÜTT ELNÖKE. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. ZSAROLNI PRÓBÁLTA SESZTÁK MIKLÓS A MINISZTERELNÖKÖT A VÁLASZTÁSOK UTÁN. A VOLT FEJLESZTÉSI MINISZTER ORBÁN VIKTORT AZZAL FENYEGETTE MEG, HOGY LEMOND MANDÁTUMÁRÓL, HA NEM MARADHAT A TÁRCA ÉLÉN 24.HU. HETEKEN BELÜL KIÍRJÁK A TERVPÁLYÁZATOT AZ ÚJ BUDAI SZUPERKÓRHÁZRA. TÖBB MULTICÉG IS TÁVOZIK MAGYARORSZÁGRÓL A MUNKAERÕHIÁNY MIATT MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY: A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERÕSÍTÉSE A CIKLUS LEGFONTOSABB GAZDASÁGI FELADATA. NEGYEDMILLIÁRD FORINTÉRT RENDELT A MÁV ÚJ FORMARUHÁKAT. KIRÚGHATJA HANDÓ TÜNDÉT AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS. A KÖZGONDOLKODÁS JAVÍTÁSÁRA ÉS A LAKOSSÁGI ÜZENETEK TERJESZTÉSÉRE KAPOTT 508 MILLIÓ FT-OT AZ MVM-TÕL A BÉKEMENETEKET IS SZERVEZÕ CÖF. NMHH: MAGYARORSZÁG JELEN AKAR LENNI A TÁVKÖZLÉS FEJLÕDÉSI IRÁNYAINAK MEGHATÁROZÁSÁNÁL. MINDEN MAGYAR FELIRATOT LERETUSÁLTAK A KOLOZSVÁRI VÁROSNAPOKAT REKLÁMOZÓ 100 ÉVES FOTÓRÓL ALFAHÍR. KONZULTÁCIÓRA HAZARENDELTÉK A PALESZTIN HATÓSÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETÉT. IZRAEL ÁLLAM BUDAPESTI NAGYKÖVETE SZERINT A PALESZTIN NAGYKÖVET VISSZAHÍVÁSA EGY SZÍNJÁTÉK. HAZAÁRULÁSSAL VÁDOLJA A ROMÁN KORMÁNYFÕT A LEGNAGYOBB ROMÁN ELLENZÉKI PÁRT ELNÖKE. MACRON: FRANCIAORSZÁG FELADATA A BÉKE ÉS A STABILITÁS BIZTOSÍTÁSA A KÖZÉP-KELETI TÉRSÉGBEN. EU: A NYUGAT-BALKÁN NEM OROSZ VAGY KÍNAI, HANEM AZ EURÓPAI BEFOLYÁSI ÖVEZET RÉSZE KELL LEGYEN. ANGELA MERKEL: NINCS ÉRTELME CSATLAKOZÁSI CÉLDÁTUMOKRÓL BESZÉLNI AZ EU NYUGAT-BALKÁNI BÕVÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. MERKEL: VALAMENNYI UNIÓS TAGORSZÁG KIÁLL AZ IRÁNI ATOMALKU MELLETT. MEGHALT EGY 48 ÉVES MAGYAR KOZMETIKUS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, MIUTÁN ROBBANÁS TÖRTÉNT SZALONJÁBAN. AZ FBI IGAZGATÓHELYETTESE AZT KÖZÖLTE: NEM BALESET, HANEM MERÉNYLET TÖRTÉNHETETT. AZ OROSZ ELNÖK MAGA RENDELTE EL A BEAVATKOZÁST A 2016-OS AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA ÁLLÍTJA A SZENÁTUS HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGA. ÚJABB LÉGICSAPÁST MÉRT IZRAEL A GÁZAI ÖVEZETI HAMÁSZ-LÉTESÍTMÉNYEKRE. IZRAEL 2025-RE A KÖZEL-KELETEN BÁRHOL KÉPES LESZ VÉGEZNI ELLENFELEIVEL INDEX. KONGÓI MINISZTER: ÚJ SZAKASZÁBA LÉP AZ EBOLAJÁRVÁNY EGY NAGYVÁROSI MEGBETEGEDÉSSEL. ÕRIZETBE VETT 132 EMBERT A RENDÕRSÉG BRAZÍLIÁBAN GYERMEKPORNOGRÁFIA MIATT. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY PÁLYAMUNKÁST AZ M0-ÁSON, AMIKOR EGY TEHERAUTÓBA CSAPÓDOTT EGY KAMION. ÜZEMSZÜNET LESZ A NEMZETI MOBILFIZETÉSI RENDSZERBEN. NEM LEHET AUTÓPÁLYA MATRICÁT VÁSÁROLNI, ILLETVE PARKOLÁST INDÍTANI CSÜTÖRTÖK 23:00 ÉS PÉNTEK HAJNAL 2:30 KÖZÖTT. EGY NÕ NYAKÁBÓL TÉPETT LE EGY ARANYLÁNCOT EGY FÉRFI PÉCSEN, A RENDÕRÖK ÓRÁKON BELÜL ELFOGTÁK. ELFOGTAK A RENDÕRÖK EGY FÉRFIT, AKI FEBRUÁRTÓL ÁPRILISIG CSAKNEM HAT MILLIÓ FORINTNYI ÉRTÉKET LOPOTT EL KISPESTI HÁZAKBÓL.