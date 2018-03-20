2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

Célkereszt

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2018. március 20., kedd 21:10, frissítve: kedd 22:42

Továbbra sem világos, kin akar elégtételt venni a választás után Orbán Viktor. A miniszterelnök március 15-én fenyegette meg ellenfeleit. Nem hivatalosan a fideszesek arról beszélnek, hogy a kormánykritikus média lesz a következő célpont. Hargiatai Miklós MÚOSZ-elnök volt a vendégünk.

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