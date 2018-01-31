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„Buta kérdés”

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2018. január 31., szerda 22:25, frissítve: szerda 22:59

Értelmetlennek tartja a szocialisták népszavazási kezdeményezését a 3-as metró akadálymentesítéséről a főpolgármester. Szerinte mindez csak kampányfogás. Vendégünk volt Tarlós István.

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Tarlós IstvánEgyenesen

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