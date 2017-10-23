2017. október 23.,
hétfő, Gyöngyi napja

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Buszoztatás

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2017. október 23., hétfő 21:44, frissítve: hétfő 21:46

Nem bízták a véletlenre – több tucat busszal hozták a kormány híveit vidékről az Orbán-beszédre, miközben az ellentüntetőket kiszorították az Andrássy útról. Az ünnepi megemlékezésekről Vágó Gáborral és Németh Péterrel beszélgetett Kálmán Olga.

Németh PéterVágó GáborEgyenesen

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