2018. április 3.,
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Brutális korrupció

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2018. április 3., kedd 20:39, frissítve: kedd 20:47

A ledlámpák mellett az állami szoftvervásárlásokon is százmilliókat kaszálhatott Tiborcz István, és a testvérét is bevette. Két-háromszoros áron adták tovább a Microsoft-jogdíjakat a NAV-nak, a rendőrségnek és más állami szerveknek. Itt volt az LMP képviselőjelöltje, Vágó Gábor.

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