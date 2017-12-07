2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Brüsszel perel

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 22:47

A szabadságharc a bíróságon folytatódik. A menekültkvóta elutasítása, a lex CEU és a civiltörvény miatt is pert indított a magyar kormány ellen az Európai Bizottság. A várható következményekről is kérdezte Kálmán Olga Lukácsi Katalint és Horn Gábort.

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Horn GáborEgyenesenLukácsi Katalin

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