2018. március 28.,
szerda, Gedeon, Johanna napja

11°

Botrány-botrány hátán

Hír TV

2018. március 28., szerda 20:00, frissítve: szerda 21:57

Mindenki atombombát vár, pedig rég volt ennyi botrány egy választási kampányban. Mi üti át az ingerküszöböt? Kálmán Olga erről is beszélgetett Tóta W. Árpáddal és Csintalan Sándorral.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV