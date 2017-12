REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, LAMPÉ ÁGNES. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGBEN A DK ÉS A MAGYAR SZOLIDARITÁSI MOZGALOM. VENDÉG: SZÉKELY SÁNDOR ELNÖK, MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM. 6.40 - AZ ALKOTMÁNYOSSÁG VÉDELMÉBEN HÍV UTCÁRA A JOBBIK. VENDÉG: SZILÁGYI GYÖRGY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ JOBBIK. 7.40 - KUPAGYÕZTES A KANADAI MAGYAR HOKIKLUB NÕI CSAPATA. VENDÉG: SOMOGYI VIVIEN ÉS RÓNAI ALEXANDRA A KANADAI MAGYAR HOKIKLUB KÉT JÁTÉKOSA. 8.30 A PERONON: CSONTOS CSABA SZÓVIVÕ, NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY. BEMUTATTA KÖZÖS VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET. FIDESZ: AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET IS SOROS ÉRDEKEIT VÉDI. EGYÜTT: LÉGBÕL KAPOTT SZÁMOKKAL DOBÁLÓZVA UTAZIK ORBÁN BRÜSSZELBE. SOROS-ELLENES NYILATKOZATOT FOGADOTT EL A PÉCSI KÖZGYÛLÉS, MELYBEN ÚGY FOGALMAZNAK: „NEM KÉRÜNK SOROSBÓL ÉS A BÉKÉTLENSÉGBÕL”. AZ ELLENZÉK NEM SZAVAZTA MEG AZ INDÍTVÁNYT, A JOBBIK AZT KÉRTE, VEGYÉK LE AZT A NAPIRENDRÕL. NEM KÖLTÖZHET BE PÉCSI IRODÁJÁBA EGY SOROS GYÖRGY ÁLTAL TÁMOGATOTT ALAPÍTVÁNY MNO.HU. A HELY TULAJDONOSA ARRA KÉRTE AZ ÜZEMELTETÕT, HOGY NE ADJA KI „AZ EMBERISÉG EREJÉVEL” NEVÛ ALAPÍTVÁNYNAK AZ INGATLANT. LÁZÁR JÁNOS: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELFOGADTA A MAGYAR ÉRVELÉST A MULTIK ERÕFÖLÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN. 20 MILLIÓT FORDÍTOTT JUTALMAKRA A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL KAPOTT 25 MILLIÓS ÁLLAMI GYORSSEGÉLYBÕL HARKÁNY VEZETÉSE - PÉCSI STOP. EGYMILLIÁRD FORINTNYI BRÜSSZELI PÉNZBÕL KAMPÁNYOLHAT A MAGYAR NEMZETI KUKACÉG - MAGYAR NEMZET. LÁZÁR: MEGKÖNNYÍTI A FÖLDHASZNÁLATI SZABÁLYOKAT, HOGY ÖSZTÖNÖZZE A MEZÕGAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGEKET NAPELEMPARKOK LÉTREHOZÁSÁBAN. LIGETVÉDÕK PRÓBÁLTÁK MEGAKADÁLYOZNI TÖBB FA ÁTÜLTETÉSÉT CSÜTÖRTÖKÖN A VÁROSLIGETBEN. KÖZÖSSÉGI GYÛJTÉSE HATODIK NAPJÁIG 32 MILLIÓ FT ADOMÁNYT GYÛJTÖTT ÖSSZE A JOBBIK. AZ ÁLLAM KÁRTALANÍTJA A CZEGLÉDY-ÜGY KÁROSULTJAIT JELENTETTE BE LÁZÁR JÁNOS. DK: GYURCSÁNY OROSZ BEFOLYÁSOLÁSTÓL FÉLTI A 2018-AS VÁLASZTÁS TISZTASÁGÁT. A GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK FELMÉRÉSÉT KÉRTE SZÉKELY LÁSZLÓ OMBUDSMAN BALOG ZOLTÁNTÓL. MILTON FRIEDMAN NOBEL-DÍJAS KÖZGAZDÁSZ NEVÉT VESZI FEL A ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM. KÉTNAPOS UNIÓS CSÚCS KEZDÕDÖTT CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBEN, ORBÁN "KIVISZI" A SOROS-KONZULTÁCIÓ EREDMÉNYEIT. A V4-EK JELENTÕSEN HOZZÁJÁRULNAK EURÓPA TENGERI HATÁRAINAK VÉDELMÉHEZ MONDTA ORBÁN VIKTOR BRÜSSZELBEN. ANGELA MERKEL: A "SZELEKTÍV SZOLIDARITÁS" NEM MÛKÖDIK A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG KEZELÉSÉBEN. ANDREJ BABIS: AZ EU-NAK FOKOZNIA KELL A FELLÉPÉSÉT AZ EMBERCSEMPÉSZEK ELLEN. ROBERT FICO: HIBA LENNE AZ UNIÓS MIGRÁCIÓS POLITIKA KONSZENZUS NÉLKÜLI REFORMJA. MOGHERINI: MINTEGY 15 EZER, EREDETILEG EURÓPÁBA TARTÓ MIGRÁNST TELEPÍTENEK HAZA A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA A KÖVETKEZÕ HETEKBEN LÍBIÁBÓL. JELENTÕS ÖSSZEGGEL TÁMOGATJÁK A VISEGRÁDI ORSZÁGOK A LÍBIAI HATÁRVÉDELMET. ANTONIO TAJANI: NEM KELL MINDENÁRON RAGASZKODNI AZ EGYHANGÚSÁGHOZ A DUBLINI REFORM ÜGYÉBEN. UNIÓS INTÉZMÉNYEK VEZETÕI NYILATKOZATOT ÍRTAK ALÁ AZ EU JOGALKOTÁSI PRIORITÁSAIRÓL BRÜSSZELBEN. MEGEGYEZÉS SZÜLETETT AZ OROSZORSZÁG ELLENI SZANKCIÓK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL BRÜSSZELBEN. LETARTÓZTATTÁK NÉMETORSZÁGBAN AZ ISZLÁM ÁLLAM KÉT FELTÉTELEZETT KÖVETÕJÉT. A LONDONI FELSÕBÍRÓSÁG MEGTILTOTTA A BRIT KORMÁNYNAK A HAJLÉKTALAN EU-ÁLLAMPOLGÁROK KITOLONCOLÁSÁT. ISKOLABUSZ ÜTKÖZÖTT EGY VONATTAL FRANCIAORSZÁG DÉLNYUGATI RÉSZÉN, LEGKEVESEBB 4-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. FÜGGETLEN JELÖLTKÉNT INDUL VLAGYIMIR PUTYIN A MÁRCIUSI ELNÖKVÁLASZTÁSON- JELENTETTE BE AZ OROSZ ELNÖK ÉV VÉGI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. PUTYIN: OROSZORSZÁG NEM LÉP FEGYVERKEZÉSI VERSENYBE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL. 38, TERRORIZMUS VÁDJÁVAL HALÁLRA ÍTÉLT SZUNNITA MUSZLIM FEGYVEREST VÉGEZTEK KI AZ IRAKI HATÓSÁGOK. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NYÍRBÁTORBAN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ 54-ES FÕÚTON SOLTVADKERT KÖZELÉBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. ÉLETÉNEK 65. ÉVÉBEN ELHUNYT H. SZABÓ SÁNDOR LÉGI FOTÓS, AZ MTI VOLT FOTÓRIPORTERE. HUSZONNYOLC EMBERT MENEKÍTETTEK KI EGY ÉGÕ TÁRSASHÁZBÓL MISKOLCON, NYOLCUKAT FÜSTMÉRGEZÉSSEL KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉS ÉS KISKORÚ VESZÉLYEZTETÉSE MIATT VÁDAT EMELTEK EGY 41 ÉVES BUDAPESTI TANÁR ELLEN. KÉT VIZSGÁLATKOR TÖBB MINT 10 TONNA NEM MEGFELELÕ MINÕSÉGÛ MÉZET TALÁLTAK A NÉBIH SZAKEMBEREI.