Bizonyíték

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2018. március 29., csütörtök 21:27, frissítve: csütörtök 21:28

Nem sieti el a NAV az OLAF által szabálytalannak minősített Öveges-program vizsgálatát, miközben a visszaéléseket feltárt Hadházy Ákos ellen gőzerővel folyik a lejáratás – itt volt az LMP társelnöke.

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