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2018. április 10., kedd 21:15, frissítve: kedd 21:54

Minden rendben zajlott, rengetegen jöttek szavazni. Elindultunk haza, a jegyzőkönyvvezető és a bizottsági elnök pedig a választási irodához. És ekkor jött a döbbenet: bezártak minket – írta a Facebookon az érdi szavazatszámláló bizottság alelnöke. Vendégünk volt Lukácsi Krisztina.

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