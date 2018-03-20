2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

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2018. március 20., kedd 21:25, frissítve: kedd 21:52

Közzétette az esélyes ellenzéki jelöltek névsorát a V18 csoport, szerintük 25 helyen koordináció nélkül is legyőzhető a Fidesz. Kálmán Olga erről is beszélgetett Kovács Zoltánnal és Rózsa Péterrel.

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