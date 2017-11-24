2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Bármi lehet

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2017. november 24., péntek 20:12, frissítve: péntek 20:34

Bár a Fidesz népszerűsége töretlen, egyre több elemző szerint még nincs lefutva a jövő évi választás. Vendégünk volt Magyar György ügyvéd és Herényi Károly volt MDF-es képviselő.

 

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