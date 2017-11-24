Bármi lehet

BETEKINTHETTEK AZ IDÁIG VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍVEKBE CSÜTÖRTÖKÖN AZ LMP TÁRSELNÖKEI.
HADHÁZY ÁKOS SZERINT AZ ÍVEKET CSAK FELEANNYIAN KÜLDTÉK VISSZA, MINT AMENNYIT A KORMÁNY MOND.
HADHÁZY: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS.
A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT.
PÉNTEKEN MEGKEZDÕDÖTT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI.
KIHALLGATTÁK DOBREV KLÁRÁT PÉNTEKEN A CZEGLÉDY CSABÁNAK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN ÜGYÉBEN.
DK: POLITIKAI ALAPÚ TÁMADÁST HAJT VÉGRE AZ ADÓHATÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZSÉG GYURCSÁNY FERENC FELESÉGE ELLEN.
A VÁLASZTÁSOKIG NEM FOGLALKOZIK A POLITIKAILAG KÉNYES ÜGYEKKEL AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG - ÍRJA A MAGYAR NEMZET.
A LAP SZERINT SEM A LEX CEU, SEM A CIVILTÖRVÉNY NEM KERÜLT MÉG AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELÉ.
A JOBBIK ÉS A MOMENTUM SZERINT A KORMÁNYPÁRTOK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA AZ AB, AMIKOR KIVÁR EZEKBEN AZ ÜGYEKBEN.
REKTORI UTASÍTÁSRA KÖTELEZÕ RÉSZT VENNIE A MISKOLCI EGYETEM TÖBB HALLGATÓJÁNAK SIMICSKÓ ISTVÁN HONVÉDELMI MINISZTER ELÕADÁSÁN - INDEX.
A KÚRIA JOGERÕS DÖNTÉSE ELLENÉRE SEM HAJLANDÓ BOCSÁNATOT KÉRNI A FIDESZ A HELSINKI BIZOTTSÁGTÓL.
A PÁRT KORÁBBAN AZZAL VÁDOLTA A SZERVEZETET, HOGY NEMZETKÖZI NYOMÁSRA MEGHAMISÍTJA A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMÁT.
ÚJABB UNIÓS KÖZBESZERZÉST NYERT EL MÉSZÁROS LÕRINC CÉGE, 9 MRD FT-BÓL TÁRHATJÁK FEL AZ ÁRVÍZVÉDELMI FÕVÉDVONAL HIBÁIT.
21 MRD FORINTÉRT ÚJÍTHATJÁK FEL AZ OROSZOK A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTEREIT - VALASZ.HU.
ROBBANTÁSOS MERÉNYLETET KÖVETTEK EL PÉNTEKEN EGYIPTOMBAN EGY MECSETNÉL, LEGKEVESEBB 235-EN MEGHALTAK, 130-AN MEGSEBESÜLTEK.
AZ EGYIPTOMI LÉGIERÕ TÁMADÁST INDÍTOTT A TÁMADÓK FELTÉTELEZETT REJTEKHELYEI ELLEN.
AZ AMERIKAI, A FRANCIA ÉS AZ OROSZ ELNÖK IS ELÍTÉLTE A TÁMADÁST.
KIÜRÍTETTEK ÉS LEZÁRTAK LONDONBAN EGY METRÓÁLLOMÁST PÉNTEK ESTE, A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS NYOMA LÖVÖLDÖZÉSNEK.
KORÁBBAN KISEBB PÁNIK TÖRT KI AZ ÁLLOMÁSNÁL, MERT HÍRE MENT, HOGY LÖVÖLDÖZÉS TÖRT KI, AZÓTA A FORGALOM ÚJRAINDULT.
MÉGIS ÚJRAALAKULHAT A KORÁBBI NAGYKOALÍCIÓ NÉMETORSZÁGBAN, A SZOCIÁLDEMOKRATÁK HAJLANDÓAK EGYEZTETNI A KERESZTÉNYDEMOKRATÁKKAL.
CSÚCSTALÁLKOZÓT TARTOTTAK PÉNTEKEN AZ UNIÓS ÉS A KELETI PARTNERSÉGI ORSZÁGOK BRÜSSZELBEN.
UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY - SZIJJÁRTÓ: KIJEVNEK ELEGET KELL TENNIE NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEINEK.
LETETTE HIVATALI ESKÜJÉT EMMERSON MNANGAGWA ZIMBABWEI ELNÖK, A 75 ÉVES POLITIKUST A ZANU-PF KORMÁNYPÁRT JELÖLTE AZ ÁLLAMFÕI TISZTSÉGRE.
OROSZ ÉS EURÓPAI TUDÓSOKBÓL ÁLLÓ BIZOTTSÁGOT HOZ LÉTRE A ROSZATOM AZ EURÓPÁBAN MÉRT RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS MIATT.
MÁR CSÜTÖRTÖKÖN KEZDETÉT VETTE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A BLACK FRIDAY.
KIÚJULTAK A HARCOK A DONYEC-MEDENCÉBEN, SÚLYOS KATONAI VESZTESÉGEK VANNAK MINDKÉT OLDALON.
ÚJABB 79 KORÁBBAN ELBOCSÁTOTT TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT ANKARÁBAN GÜLENIZMUS MIATT.
MEGSZAKÍTOTTA A KAPCSOLATOT A FEHÉR HÁZ JOGÁSZAIVAL TRUMP VOLT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓJA.
AZ ARGENTIN HADITENGERÉSZET SZERINT BIZTOSAN ROBBANÁS TÖRTÉNT A TENGERALATTJÁRÓ ELTÛNÉSÉNEK TÉRSÉGÉBEN.
BESZÜNTETTE A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ EXPORTJÁT KÍNA ÉSZAK-KOREÁBÓL.
ELHUNYT KOMÁROMY ÉVA SZÍNMÛVÉSZ, A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ ÖRÖKÖS TAGJA.
KILENCVENEGY ÉVES KORÁBAN ELHUNYT VASADI PÉTER KOSSUTH- ÉS JÓZSEF ATTILA-DÍJAS ÍRÓ, KÖLTÕ, A NEMZET MÛVÉSZE.
LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER DUNAVARSÁNYBAN, AZ OLTÁS KÖZBEN HÁROM GÁZPALACK IS FELROBBANT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY RENDÕRAUTÓ ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ A FÕVÁROS VIII. KERÜLETÉBEN, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK HÁROM RENDÕR.
MEGPRÓBÁLT MEGSZÖKNI EGY FOGOLY A VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁGRÓL, AZ EMELETI MOSDÓ ABLAKÁN UGROTT KI, DE ELTÖRTE A LÁBÁT ÉS ELFOGTÁK.
VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL ZÁRULT EGY VERESEGYHÁZI FÉRFI ÜGYE, AKI PÉNZT CSALT KI 21 IDÕS EMBERTÕL.